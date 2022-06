Nouvelle école : Soumeya revient sur son clash avec KT Gorique

Le clash entre KT Gorique et Soumeya a dégénéré.

Elle accuse la production de l'émission d'avoir privilégier l'audimat en montrant des images de leur embrouille.

"Nouvelle école" est le sujet qui fait bouger le rap français actuellement. Et un événement a particulièrement fait parler, le clash entre les rappeuses Soumeya et KT Gorique. Ce qui n'était qu'une discipline du rap s'est transformé en psychodrame quand la rappeuse marseillais Soumeya a eu du mal à accepter sa défaite et la situation s'est singulièrement tendue puisqu'elle a quitté le plateau en insultant sa rivale.

j’suis obligé de remettre dans vos feed KT Gorique qui broie soumaya avec des mots bien cru bien molière bien littéraire sans forcer😭 #NouvelleEcole pic.twitter.com/kPdLR2zpB7 — chris (@iciboii) June 16, 2022 Consciente d'être prise à partie par les réseaux qui la rendent responsable d'une embrouille qui n'avait pas lieu d'être, Soumeya a pris la parole sur Twitter pour fustiger la production qui a choisi de garder les images de l'incident dans le montage final.

"En tendance sur Twitter en même pas une journée grâce à un montage pour lequel je n'ai pas les mots... C'était prévisible, ils ont fait toute une séquence sur mon passage mais les autres battles ne durent même pas deux minutes [...] c'est important que vous sachiez que je n'ai rien contre KT Gorique, elle a beaucoup de talent et elle a assuré [...] Je n'étais simplement pas prête à vivre une battle. J'ai pris à coeur des propos alors que c'est le principe d'une battle de piquer l'autre."