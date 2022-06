Booba clashe Niska et regrette de ne pas avoir fait de feat avec Aya Nakamura

Les tentions entre Niska et Booba font regretter B2O de ne pas avoir collaboré avec Aya !

Depuis 2016, le Duc de Boulogne et Niska ont collaboré à de nombreuses reprises. Après leur première featuring dans l'album de Niska "Zifukoro" sur le titre "M.L.C", les deux rappeurs se sont toujours soutenus et ont enchainé les feats avec tout d'abord le single "Ça va aller", extrait de l'album de B2O "Trône" sorti en 2017, puis sur le son "Tuba life" extrait de l'album de Niska "Commando" sorti en 2017, et enfin sur le hit "Médicament" certifié single de diamant, extrait de "Mr Sal" sorti en septembre 2019.

Mais depuis Booba ne semble plus être dans le même mood avec le rappeur d'Evry et rapporte qu'il est déçu du fait que le rappeur s'est mélangé avec trop de personnes qui ne plaisent pas à la piraterie. Sur le compte Instagram ifp92i que Kopp a créé pour contrer la censure du compte OKLM, il a confié qu'il avait même refusé un feat avec la chanteuse Aya Nakamura, ancienne petite copine de Niska, "par solidarité pour Niska" qui était à ce moment-là en conflit avec la rappeuse, mais qu'aujourd'hui il regrettait cette décision.

"Ce dernier s’est mélangé avec tout le monde, notamment avec des personnes que l’on apprécie guère chez la Piraterie"

Tandis que cette information nous confirme les tensions entre les deux rappeurs, certains espèrent que le Duc pourra revenir prochainement sur sa décision et finalement s’associer pour sortir un single avec l'auteur de "Djadja", Aya Nakamura.