Post Malone est papa !

Le rappeur tatoué vient d'accueillir une petite fille. Il s'est également fiancé.

Post Malone vit sa meilleure vie. Non seulement son dernier album, "Twelve Carat Toothache" est un succès mais en plus, il a eu le bonheur de devenir papa pour la première fois. Il vient en effet d'accueillir une petite fille. Il lâché l'information lors d'une interview avec Howard Stern le lundi 13 juin expliquant qu'il s'était également fiancé.

Il répondait à une question toute simple sur son programme de la journée quand il a révélé la naissance de son enfant.

"Je me suis réveillé à 14h30 et je suis allé embrasser ma petite fille…"

L'animateur, pas certain d'avoir bien compris, a insisté :

"Petite fille ? Faites-vous référence à votre petite amie ou est-ce votre bébé ?"

Ce à quoi le rappeur a répliqué :

"Non, c'est ma fille."

Et de raconter qu'embrasser sa fille faisait désormais partie de sa routine quotidienne.

Si Post Malone a gardé cette nouvelle secrète jusqu'à maintenant, c'est pour ne pas exposer son enfant au public, préférant qu'elle puisse choisir comment elle sera présentée plutôt que de subir la célébrité de son auguste papa.

Le célèbre intervieweur de la radio américaine a continué à poser des questions sur la vie privée de Posty lui demandant quels étaient aujourd'hui les liens entre lui et la mère de l'enfant.

"C'est ma fiancée" a répondu tout simplement l'interprète de "One Right Now".

C'est donc une très grosse année pour Post Malone qui va sans doute se marier, vient de devenir père et dont le dernier album s'est classé directement numéro 2 du Billboard avec plus de 121 000 équivalents-ventes. Surtout que, pour continuer sur cette voir royale, le rappeur a également annoncé une grande tournée aux Etats-Unis en compagnie de Roddy Ricch.