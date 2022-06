Rohff dévoile son salaire mensuel

Une révélation surprenante pour un rappeur.

Le train de vie des rappeurs a toujours fait beaucoup parler, que ce soit aux States ou en France. Incitation au luxe, au bling-bling, à l'ostentatoire, ou au contraire discrétion extrême, humilité, chacun aborde la question à sa manière, mais ce train de vie garde de l'importance quoiqu'il arrive. Pour les auditeurs, c'est aussi parfois un moyen de savoir si les artistes qu'ils écoutent vivent ou non ce qu'ils racontent. Du coup, très peu de rappeurs osent dévoiler la somme qu'ils gagnent réellement chaque mois, même aux States.

Certains disent que c'est pour se prémunir des jaloux, mais on sait tous très bien que c'est aussi pour paraître plus riches qu'ils ne sont (et faire croire qu'ils pèsent), ou au contraire pour esquiver les impôts. Quand ça parle chiffres, beaucoup se mettent à bégayer, mais pas Rohff. Le rappeur du 94 était invité à l'émission "Le QG", sur Youtube, animée par Guillaume Pley et Jimmy Labeeu. L'émission débute par une séquence désormais culte, le fameux "CV de l'invité", pendant laquelle il doit répondre à des questions très simples.

Notamment la question du "revenu fiscal déclaré". Et alors que beaucoup esquivent la question, ou ne savent tout simplement pas répondre car c'est leur comptable qui déclare leur argent, Rohff a directement dit : "10 000, 15 000 euros par mois je pense". Un train de vie plus que confortable, même si ça n'est pas encore au stade d'Elon Musk, mais on peut dire en tout cas que 25 ans dans le rap game au haut niveau, ça permet de très bien vivre. Housni a évidemment été applaudi par les deux animateurs et le public pour sa franchise.