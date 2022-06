Trouble : Soulja Boy se moque de sa mort

Il y va très fort...

La semaine dernière, dans la nuit du 4 ou 5 juin 2022, le rappeur Trouble a été vraisemblablement assassiné à son domicile d'Atlanta et est décédé. Un mandat d'arrêt a rapidement été lancé contre un homme, Jamichael Jones, qui a été placé en détention après s'être lui-même rendu aux autorités, 3 jours après les faits. C'est la mère du meurtrier présumé qui l'a convaincu au téléphone de se rendre pour que les choses ne tournent pas encore plus mal et que ça se finisse pacifiquement.

Alors que cette mort a été un choc pour pas mal de monde, notamment à Atlanta, certains en profitent pour clasher et régler des comptes. Comme Soulja Boy, qui continue à troller même quand ses adversaires sont morts. Sur Instagram, il a même déclaré : "Les mecs parlent mal sur Internet comme s'ils étaient des gangsters, et ils sortent dehors comme s'ils étaient des p*tes... C'est fou, ces n*gros sont vraiment des p*tes. Comment es-tu en même temps si dur sur Internet et assassiné dans la vraie vie ? Ils n'ont pas de couilles".

Soulja Boy et Trouble étaient en mauvais termes, un clash avait notamment eu lieu sur Instagram l'année dernière, et Soulja n'a rien oublié. Il continue en disant : "J'ai dit à ces n*gros en face d'eux qu'ils étaient des s*lopes. C'est le 5ème mec qui parle mal qu'on retrouve mort. Quelqu'un d'autre veut raconter de la merde à Big Draco? Allez-y faites la queue". Toujours dans l'egotrip et l'entertainment, le Soulja, mais cette sortie là risque de ne pas très bien passer auprès des proches de Trouble...