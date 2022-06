Logic : découvrez le tracklisting de "Vinyl Days"

Logic dévoile la longue tracklist de son album !

Le rappeur Logic a dévoilé la tracklist de son nouvel album "Vinyl Days" qui sortira le 17 juin 2022. Après avoir teasé son nouveau projet depuis janvier, on se rapproche de plus en plus de la date de sortie de celui-ci et l'on connait maintenant les titres ainsi que les featurings qui seront présent dans l'album.

"Vinyl Days" est composé d'une longue liste de 30 titres dont 12 featurings. On pourra retrouver des rappeurs comme Russ, Doc D, Action Bronson, The Game ou encore DJ Premier et pleins d'autres. Wiz Khalifa sera également de la partie en collaborant sur le single "Breath Control" et sera également présent avec Logic lors du Vinyl Verse Summer tour, la tournée de l'été en commun des deux rappeurs qui se déroulera du 27 juillet au 2 septembre 2022.

Le rappeur a déjà servi six sons de "Vinyl Days" jusqu’à présent : "Decades", "Tetris", "Therapy Music" avec Russ, "Vinyl Days" avec DJ Premier, le featuring avec The Like, Blu et Exile, "Orville" et récemment "Bleed It". Il a également partagé un extrait du single « Breath Control ».

On se donne rendez-vous le 17 juin !

Tracklist de "Vinyl days":