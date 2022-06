Young Thug : son ex-fiancée donne de ses nouvelles

Elle a également certifié que Young Thug était plutôt optimiste quant à sa situation et elle a profité d'avoir la parole pour faire passer un message de la part du rappeur envers ses fans.

"Honnêtement, il m'a même donné des conseils. Il m'a dit de garder la tête haute, de sourire dès que je me réveille et d'être reconnaissant car nous sommes bons. Il a ensuite ajouté qu'il aimait ses fans et d'autres choses comme ça."