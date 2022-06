Seth Gueko : confidences sur "Mange tes morts"

Le 3 juin, le rappeur du 95 Seth Gueko sortira le dernier album de sa carrière. Intitulé "Mange tes morts", ce projet fermera l'une des pages du rap français. Invité sur les ondes d'une radio concurrente, il explique pourquoi cet album sera le dernier.

Dans cet interview, le Barlou évoque la difficulté qu'il a eu à trouver le dernier titre de son album et confie qu'il a finalement réussi sur les conseils de Fianso: il avait choisi le son "Succession" mais optera à la fin pour le titre "Le tigre qui pleure".

"Je voulais à la base, j’avais un doute, le morceau juste avant s’appelle "Succession", c’est avec mon fils, je pensais que c’était un beau relais… de le terminer l’album sur la voix de mon fils. Étrangement, c’était Fianso, on s’était pas parlé pendant des longues années, on s’était retrouvés en Thaïlande autour d’une table : 'pourquoi tu reviens pas avec du rap qui parle de toi ?' 'Comment ça parle de moi ? Tu ne vas pas quand même m’apprendre à rapper…' J’ai retenu, c’est resté dans le coin de ma tête. Ce morceau-là, il a fallu que je vive un truc encore plus violent dans ma triste histoire pour que je me dise : j’évacue le truc. C’est plus facile d’en parler en chantant que d’en parler ouvertement."