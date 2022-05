Booba est un papa comme les autres...

Enfin presque.

A voir la dernière vidéo qu'il a partagée sur Twitter, réseau social sur lequel il vient juste de revenir après une suspension de son compte, qui pourrait croire que Booba mène une "guerre" sans merci contre les influenceurs. Action qui lui a d'ailleurs valu une plainte pour harcèlement... En effet, la dernière vidéo qu'il a partagé le montre en train de jouer avec ses enfants dans une piscine, comme le ferait n'importe quel papa. Bon, il faut peut-être que Luna et Omar aient le coeur bien accroché car il les secoue pas mal et les envoie voler dans l'eau. Mais si on en croit leurs grands rires, ces derniers semblent apprécier le chahut !

Loin de l'agressivité qu'il peut montrer avec ses collègues rappeurs ou avec les "stars" de la télé-réalité après qui il en a en ce moment, le Duc se mue en monsieur tout-le-monde et légende d'ailleurs ainsi cette vidéo :

"L'amour triomphe toujours"