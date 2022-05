Tortoz a vaincu le cancer

De cette épreuve, il en ressort évidemment transformé et avec une nouvelle vision de la vie. C'est également tout le sens de son autre message.

"Ces 6 derniers mois m’ont appris plus que mes 28 ans de vie. La maladie c’est un combat mental et physique quotidien et j’ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui n’ont pas eu ma chance. Prenez soins de vous, le rap c’est bien mais la vie c’est mieux 🙏❤️"