PNL rend hommage à ses proches

Les deux frères ont livré un message d'amour, notamment à leurs enfants.

Depuis le 4 mai 2022, PNL a repris sa tournée dans l'Hexagone. Après deux annulations à Lyon et à Nice, les deux frères reviennent en concert pour quatre dates qui s'enchainent ( 23, 24, 26 et 27 mai) à l'AccorArena de Paris. Lors de leur première à Bercy, le duo ont mis le feu dans la salle et en a profité pour transmettre un message touchant et poignant à leurs proches et à leurs enfants.

Après trois ans d'absence dont une tournée reportée, le duo du rap français revient en force avec une tournée qui ne déçoit personne : en effet, depuis le début de la tournée de Tarik et Nabil, chaque prestation a été saluée par le public.

PNL profite de cette proximité avec ses fans pour s'adresser directement à eux, lors du concert de Dijon, mais également à leur famille, lors de la première date de Paris où Ademo et N.O.S se sont livrés sur le titre "A l'ammoniaque" en prenant tour a tour la parole pour se confier :

"Libres, vous êtes libres, profitez de cette chance pour aimer votre famille et vos amis. Soyez heureux et généreux, car vous en sentirez que mieux. L’air est plus pur lorsque l'on est libre. Profitez et soyez heureux"

De plus, quelques jours avant, le groupe avait fait monter leur troisième frère sur scène. Entre confessions, déclarations et cette présentation à leurs fans, PNL propose un retour sur scène émouvant.