Booba porte plainte contre Instagram et Facebook

Le Duc dénonce une censure...

Décidément, en ce moment, on parle beaucoup trop de justice, de plainte et de tribunal que de musique. Après Médine qui a porté plainte contre un cadre de Reconquête, le parti de Zemmour, c'est au tour de Booba de se tourner vers la justice. Mais le Duc ne fait pas les choses à moitié puisqu'il s'attaque à un géant qui est à la fois son meilleur ami et son pire ennemi : Instagram... Il n'utilise quasiment que ce réseau pour communiquer et surtout pour attaquer mais son compte principal a été purement et simplement effacé par le réseau quand il a dépassé les bornes. Depuis, il a été plusieurs fois suspendu et ce, même s'il possède plusieurs comptes comme OKLM ou encore ifp92i. Mais il en marre de la censure d'Insta, il a donc décidé d'attaquer sa maison mère, Facebook qui ne semble pas le laisser dire exactement ce qu'il veut...