Naza : son impressionnante transformation physique

Naza a toujours été très bien portant. Mais il semble que le rappeur ait décidé de se prendre en main et qu'il ait fait un régime. Il a en effet posté une photo sur Instagram qui le montre allégé de plusieurs kilos qu'il a sobrement légendé avec cette expression : "Retour aux sources".

Et pourtant, il ne semblait pas que le physique de Naza lui pose un quelconque problème, il n'hésitait à en parler allant même jusqu'à faire un titre avec Marwa Loud pour s'en moquer puisque le morceau s'appelait "Allez les gros". Peut-être que le rappeur en a eu assez de son image et qu'il a voulu la casser ou peut-être (et on ne l'espère pas) a-t-il eu de petits problèmes de santé qui l'ont obligé à s'alléger.

Toujours est-il que ses followers valident son nouveau physique et approuve sa transformation comme on peut le lire dans les commentaires.

"Il a bien maigri le Reuf 🔥😮", "T'es vif bro", "Tchiai naza t’as perdu d poids hein😂", "Son régime est 🔥🔥🔥🔥", "Mon fils tu perd du poid hein"