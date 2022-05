Booba se moque de la défaite de Tony Yoka

Le boxeur français star, Tony Yoka, a connu la défaite ce week-end pour la première fois de sa carrière professionnelle ce samedi 14 mai. De quoi réjouir Booba qui n'a pas hésité à attaquer le sportif sur Instagram pour se moquer allégrement de lui... Il l'accuse notamment de n'avoir rencontré que des adversaires de faible niveau jusqu'alors, histoire de ne pas prendre de risques...

Mais Le Duc ne s'est pas arrêté là, s'en prenant à Canal+ accusé de soutenir Yoka au détriment d'autres boxeurs plus méritants.

Le différend entre les deux hommes date de 2019 quand Tony Yoka avait refusé d'affronter Tyrone Spong, un proche du Duc. Le rappeur s'est alors fendu d'un long message pour déconcer l'attitude du boxeur français.

"Tony Yoka, en tant que représentants du boxeur Tyrone Spong au sein de Champion Spirit et avec tout le respect que l'on te doit, nous nous devons de faire ce communiqué afin de démentir les propos tenus dans ta vidéo. Tyrone Spong n'a jamais refusé ce combat et, au contraire, serait ravi de t'affronter dans un ring. Nous allons entrer en contact avec ta team afin de rendre ce combat possible et de rétablit la vérité. Enfin, nous pourrons assister à un "vrai" combat de toi, Tony, face à un "vrai"adversaire. Que la fête commence."