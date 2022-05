Booba allume Sinik et la Sexion d'Assaut

La rivalité n'est jamais finie...

Malgré un début d'année un peu poussif de la part du Duc, qui avait largement perdu la première manche du clash contre Vald (clash qu'il avait lui-même lancé...), on est tout de même sur un bon cru pour Booba en 2022. Pas mal d'actu pour Kopp, qui vient notamment de sortir une nouvelle variété de graines de weed, en vente sur Internet, mais aussi une ligne de papier à rouler, qui sera dévoilée la semaine prochaine. Plein de business bien juteux, mais rien d'aussi passionnant que de clasher ses rivaux, apparemment.

En plus de la victime habituelle Marc Blata, qui subit les foudres de Booba tous les jours depuis quelques semaines, le Duc s'est à nouveau attaqué à Sinik et à la Sexion d'Assaut. Pour Sinik, il a simplement posté une capture d'écran sur laquelle on peut lire deux articles : Sinik qui annonce la fin de sa carrière, et Booba qui annonce que son concert au Stade de France affiche déjà complet. En légende, on peut lire "Sur la durée", ce qui sous-entend que pour Booba, c'est sur la durée qu'on voit qui sont les meilleurs.

Booba s’en prend aussi à la Sexion d'Assaut, le collectif parisien qui est en train de faire son retour sur scène au complet, à travers une grande tournée qui a déjà débuté. Le Duc a décidé de charrier ses ennemis en publiant tous les pires tweets à propos du concert du groupe (car oui, en cherchant, il y a aussi apparemment pas mal de monde qui a kiffé). Il a également attaqué directement la femme de Gims. Bref, voilà qui promet de lui donner de la matière pour ses attaques sur les prochains jours..