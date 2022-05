Lil Keed décède à seulement 24 ans...

Encore un coup dur pour la scène d'Atlanta.

Le sort s'acharne sur la scène rap d'Atlanta, et en particulier sur le label YSL. Après la série d'arrestations qui s'est déroulée depuis une semaine, et qui a vu 28 membres du label (ou proches), dont le chef, Young Thug, être mis en prison, une autre nouvelle bien triste est venue frapper ce samedi 14 Mai. La rumeur s'est mise à enfler, elle a été confirmée dans la nuit : le jeune rappeur Lil Keed, lui aussi membre de YSL, est décédé à l'âge de 24 ans.

Un décès très précoce donc, dont on ne connaît pour l'instant pas la cause, et rien ne permet de relier ce décès à l'actualité judiciaire de son label. Les hommages ont commencé à pleuvoir sur la scène rap, notamment de la part de ses proches comme Lil Gotit ou encore Young Scooter. Si le nom du rappeur n'était pas encore très connu à l'internationale, Lil Keed faisait partie de cette nouvelle génération d'Atlanta qui était destinée à tout rafler en dignes héritiers de Young Thug et Future, qui ont changé le rap game depuis 10 ans.

On l'avait notamment aperçu sur plusieurs gros feats avec les stars d'Atlanta, ou encore à travers ses 6 projets solo sortis depuis 2018. Car oui, comme tout bon rappeur d'Atlanta qui se respecte, le jeune Lil Keed était hyper productif. Le rap US perd donc à nouveau une force vive de cette nouvelle génération, on espère que cette épidémie de morts précoces dans le game va s'arrêter là. Toutes nos condoléances aux proches du rappeur, évidemment, en espérant que les membres du YSL puissent lui rendre un dernier hommage mérité avant d'être écroués et mis en prison...