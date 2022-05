6ix9ine trolle Young Thug

Pour une fois que ce n’est pas lui qui est dans la sauce…

6ix9ine a affiché Young Thug sur ses réseaux suite à son arrestation et aux charges qui pèsent contre lui. Avec montage à l’appui, Tekashi s’est lâché.

On ne peut pas dire que tout aille bien pour Young Thug en ce moment. On peut même dire que tout va mal puisque le rappeur risque la prison à vie. Il y a quelques jours, il s’est fait arrêter, avec Gunna et 26 membres du label YSL. Possiblement impliqués dans une énorme affaire de gang, les deux rappeurs sont accusés de complot en vue de violer la loi sur les organisations criminelles, de racket, de meurtre, de vol à main armée et d'activités criminelles de gang. Donc de graves accusations accompagnées de nombreux déboires judiciaires qu’un certain 6ix9ine connaît bien.

Si le cas de Jeffery Lamar Williams de son vrai nom, a fait beaucoup de bruit sur la Toile, Tekashi a, lui, pris un malin plaisir à commenter l’affaire. Bien entendu, on ne parle pas ici de conseils juridiques ou autre astuce pour échapper à la prison, mais de moqueries pures et dures. L’interprète de "Giné" est réputé pour régulièrement troller d’autres rappeurs et Young Thug n’y a pas échappé. En effet, si 6ix9ine pense que Gunna va balancer son crew pour s’en sortir, il assure que Thug va beaucoup apprécier la prison.

L’artiste controversé a partagé de nombreuses photos du rappeur d’Atlanta en story Instagram. À travers ses commentaires, il évoque (sans vraiment le préciser) les dires concernant les rapports forcés en prison entre les détenus. Surtout, il insiste sur le côté "féminin" de Young Thug. Sur une photo de ce dernier portant du maquillage, il commente : "Maintenant, le frère peut être lui-même". Sur une autre où il porte une robe (accompagné d’un autre cliché d’un homme en jupe) il écrit : "J’espérais que ce soit faux. La prison va être folle du frère". Enfin, sur une troisième photographie, on peut apercevoir un homme qui ressemble à l’artiste visé, légendé : "Ok j’arrête. Maintenant, libérez la sœur…je veux dire le frère".

6ix9ine n’y ait pas allé de main morte et a enchaîné les provocations. En tant que troll professionnel, nul doute qu’il pourrait ressortir encore beaucoup de montages de ce genre-là.