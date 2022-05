Nicki Minaj : le meurtrier de son père plaide coupable

Et pourrait être condamné à un an de prison.

Plus d’un an après l’accident mortel qui a coûté la vie au père de Nicki Minaj, le conducteur a comparu devant le juge et a finalement plaidé coupable.

En février 2021, un drame touchait la famille de Nicki Minaj. L’affaire avait d’ailleurs fait le tour des médias américains et internationaux. Le père de la rappeuse, Robert Maraj venait de perdre la vie, à l’âge de 64 ans, après un accident avec délit de fuite. En effet, le responsable de l’accident Charles Polevich avait renversé Monsieur Maraj alors que celui-ci se baladait dans une rue de Long Island.

Selon le département de Police du comté de Nassau en Floride, Charles Polevich s’est arrêté dans un premier temps pour vérifier que la victime allait bien, puis a pris la fuite sans même prévenir les secours. Le monde apprenait quelques heures après que la victime avait perdu la vie et qu’il s’agissait du père de la deuxième rappeuse américaine à obtenir un single de diamant. Si le responsable a immédiatement pris la fuite, il s’est rendu de lui-même à la police quelques jours après l’accident.

Plus d’un an après les faits, une nouvelle comparution de Charles Polevich a eu lieu, le vendredi 06 mai, devant le tribunal du comté de Nassau. Lui qui avait plaidé non coupable à sa première inculpation, il a cette fois-ci plaidé coupable pour les chefs d’accusations de délit de fuite et de falsification de preuves. Il faisait face à 7 ans de prison, mais le juge a finalement accepté de fixer la sentence à un an de prison, des travaux d’intérêt générales et un retrait de permis. Certains diront qu'il s’en sort finalement bien, mais son âge (71 ans) a peut-être joué en sa faveur.

Charles Polevich est attendu de nouveau au tribunal le 3 août prochain. En attendant, on souhaite quand même beaucoup de courage à Nicki Minaj et à sa famille.