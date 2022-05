PNL : un tour bus victime d'un accident

Le groupe a quand même pu jouer le soir-même.

En ce moment, la grande sensation dans le rap français, c'est le retour de PNL dans les grands titres de l'actualité. Si le public attend toujours un nouvel album ou, au moins, une annonce dans ce sens, le groupe, lui, a repris la route et a débuté une grande tournée dans l'Hexagone et n'a pas fait les choses à moitié. Mais, cette fois, si on parle d'Ademo et N.O.S, c'est parce que l'un de leurs tour-bus a eu un accident alors qu'il se rendait à Nantes. C'est le journal Ouest-France qui, le premier, a sorti l'information en expliquant :

"Un tour bus du groupe de rap PNL a eu un accident vers 8 h, ce dimanche 8 mai, sur l’autoroute A11, dans le sens Paris-Nantes, à hauteur de Vair-sur-Loire (Loire-Atlantique). Une dizaine de personnes étaient dans le bus, seulement trois blessés légers ont été transportés à l’hôpital de Nantes. On ignore pour l’instant les circonstances de l’accident. Le bus s’est retrouvé dans le fossé et les pompiers ont dû fermer l’une des voies à la circulation. Un important dispositif a été déployé sur place."

A priori, toujours selon les informations de Ouest-France, le chauffeur du bus se serait endormi au volant. Une enquête est en cours selon la police.

Conséquence, PNL est monté sur la scène du Zénith de Nantes avec du retard et s'est fait huer par une partie du public qui patientait déjà depuis plusieurs heures.