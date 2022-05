Snoop Dogg investit dans la ligue de basket d'Ice Cube

La West Coast en force !

Si la NBA concentre quasiment toute l'attention des fans de basket du monde entier (on aime beaucoup regarder l'Euroleague, mais les audiences parlent d'elles-mêmes...), ça n'est pas la seule manière de pratiquer ce sport. D'ailleurs, le côté bling-bling, axé sur les individus de la NBA est parfois assez loin de la manière dont les jeunes pratiquent ce sport dans les ghettos aux States, dans la rue, sur les "playground". C'est la raison pour laquelle Ice Cube avait décidé de lancer une ligue de basket pro en 3 vs 3, en 2017. Snoop Dogg vient de décider d'entrer dans le projet !

En effet, Tonton Snoop a dépensé 625 000 dollars pour rentrer dans le capital de l'équipe Bivouac, qui participe à la ligue BIG3 lancée par Ice Cube. Une équipe qui a terminé la saison dernière en grande difficulté, sans victoires, à cause de nombreuses blessures. C'est le média américain TMZ qui a dévoilé les sommes engagées dans la transaction, et Snoop Dogg a effectué l'achat en partenariat avec Ken Howery, le co-fondateur de PayPal. Un investissement qui semble donc bien réfléchi.

Petit détail qui compte : la facture a apparemment été réglée en NFTs. Snoop Dogg semble avoir franchi un cap dans sa vie et dans sa carrière depuis quelques années. Loin des histoires de gang, il est désormais patron du label mythique Death Row Records, c'est donc devenu un authentique homme d'affaires. Par contre, le fait qu'il ait retiré des plateformes de streaming plusieurs albums mythiques de l'histoire du Rap US, pour les revendre plus tard en NFTs, ça, ça ne passe toujours pas...