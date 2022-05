Seth Gueko : fin de carrière après "Mange tes morts" ?

Avec une annonce mystérieuse après ça.

En plus de 35 ans d'existence, le rap français aura vu passer un grand nombre de rappeurs avec des personnalités et des styles bien différents (et d'autres qui copiaient les OG du rap FR). Mais parmi tous ces personnages hauts en couleurs, il y en a un qui aura laissé une sacrée trace dans l'imaginaire des auditeurs. Seth Gueko, avec son rap de gitan caillera et sa fabuleuse épopée Neochrome, aux côtés d'Alkpote notamment, auront définitivement marqué cette musique. Et alors que Seth est sur le point de revenir avec un nouveau projet, il a fait une déclaration surprenante.

Dernier album ☠️ Mange tes Morts ☠️ sortie le 3 juin mes Barlous

Préco’ ici : https://t.co/WktvAKTHtZ pic.twitter.com/h0L7vXPdwk — louis de fitness (@sethgueko) May 5, 2022

En effet, sur son compte Twitter, il a posté pour annoncer la sortie de son nouvel album, "Mange Tes Morts", quelques minutes après la sortie officielle du clip du même nom. Dans ce tweet, il annonce "Dernier album, Mange Tes Morts, sortie le 3 juin mes Barlou", en lançant également la précommande de l'album. Le tout, accompagné d'une petite vidéo qui dévoile la tracklist sous forme de tatouages, dont Seth Gueko est toujours un grand fan.

Via ce tweet, l'annonce ne laisse pas beaucoup de place au doute et "Mange tes Morts", qui sortira le 3 juin, sera vraisemblablement le dernier projet solo de Seth Gueko. On le retrouvera sur ce projet en compagnie de DA Uzi, Youssoupha, Caba & JJ, Akhenaton, Le Rat Luciano, Benjamin Epps ou encore Lefa. Un casting fait avec beaucoup de goût, on espère que l'album d'adieu de l'homme à la "Patate de Forain" sera à la hauteur du reste de sa carrière, quasiment exemplaire jusqu'ici !