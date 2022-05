PNL : leur tournée fait tomber les records

Les Deux Frères enchaînent les succès.

Le retour de PNL était presque attendu comme le retour de Zidane en 2006 dans le rap game français ! Un retour qui ne s'est pas fait avec un nouvel album, mais bien sur scène après le report de leur tournée, à cause de la pandémie. Un comeback qui a eu lieu à Lille, dans une ambiance survoltée, le 4 Mai. Après trois ans de très longue absence, sans trop de nouvelles de la part du groupe du 91, ceux qui sont peut-être les plus grandes stars actuelles du game français ont encore fait fort, et pas qu'en concert.

Car oui, leurs prestations sur scène ont beaucoup fait parler dans le passé, mais cette fois à Lille, tout était parfaitement maîtrisé et calculé. Un vrai spectacle, auquel s'est ajouté la surprise des fans à la découverte des coupes de cheveux de Ademo et NOS. Une découverte qui a déjà fait le tour du web, tout comme les pas de danse et le show fait par Ademo pendant le spectacle. Mais à côté du retour sur scène, avec cette tournée qui continue, les rappeurs ont aussi tout cassé sur les plateformes de streaming, avec 13 nouvelles certifications pour PNL.

J’étais contre les cheveux court mais la tu reviens tu ressemble a ce boug pq ademo pq ..!! pic.twitter.com/JXMsQliLPK — pvɯI↺ (@ake_laa) May 4, 2022

13 nouveaux titres ont été certifiés depuis le début de la tournée : "Celsius", "Coeurs", "La Vie est belle", "Kua Ubu", "Menace", "Mowgli II", "La misère est si belle", et "Kratos" sont devenus singles de platine. "Blanka", "Deux Frères", "Bambina", "Luz de la Luna" et "Zoulou Tchaing" sont eux passés single de diamant. Des morceaux récents, d'autres plus anciens, le public semble être en train de redécouvrir l'ensemble de la discographie.

🚨Avec le retour de PNL, on a le retour des CERTIFICATIONS !



💿Celsius, Cœurs, La vie est belle, Kuta ubud, Menace, Mowgli II, La misère est si belle et Kratos sont PLATINE



💎Blanka, Deux frères, Bambina, Luz de luna et Zoulou tchaing sont DIAMANT



13 nouvelles certif ! 🤯 — Actus QLF ® #PNLTour2022 (@ActusQLF_) May 4, 2022

En plus de ça, ils viennent de relancer leur partenariat avec Uber pendant ce mois de Mai. Souvenez-vous, lors de la sortie de "Deux Frères", il était possible de commander des Uber dans lesquels vous découvriez le nouvel album du groupe. Pour ce retour du partenariat, c'est toujours le même concept, avec quelques ajouts et complications, mais sachez que vous avez la possibilité de gagner des places pour la tournée ! On vous laisse vous diriger vers le site de Uber pour plus de renseignements.