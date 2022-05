Booba allume Kalash, Vald et "Nouvelle École"

Kopp est clairement repassé à l'offensive.

Presque une semaine sans relancer de clash ou d'hostilités, on allait finir par se demander ce qui arrivait à Booba. Mais le Duc était simplement en train de reprendre des forces avec sa nouvelle variété de weed avant de revenir tyranniser le game. Il s'en est notamment pris violemment à l'influenceur Marc Blata, contre qui il a même lancé une pétition en ligne avec des témoignages de victimes qui se multiplient. Mais comme on est plutôt dans le rap game chez Générations, on va plutôt parler de ses attaques contre Kalash et Vald.

Deux de ses cibles préférées depuis plusieurs mois désormais, mais Kopp semblait avoir un peu lâché la bride sur ces sujets-là dernièrement. Une pause de courte durée : dans une story Insta, il a bien allumé Kalash : "on t'attaque pour plagiat... tu dis être un ratpis donc tu sais que c'est jamais fini ! Et on accepte pas les paiements en pizza", a écrit Booba sur son compte. Les rapports entre B2O et son ancien protégé du 92i Kalash se sont vraiment dégradés dernièrement, et là on dirait qu'on atteint encore un stade supplémentaire.

Mais Booba s'en est aussi pris à Vald à nouveau, en lâchant une "information" qui reste à confirmer : le V et son équipe auraient essayé de faire annuler Booba de la programmation des FrancoFolies de La Rochelle, festival pendant lequel les deux artistes sont programmés. Le Duc avait plus ou moins menacé Vald au sujet de cette rencontre dans d'anciennes stories, lors de leur clash en début d'année. Avec encore pas mal d'humour, Booba interpelle le V en lui demandant s'il est prêt pour le festival, et s'ils peuvent discuter.

.@vald_ld T’es prêt pour les Francos? J’ai vu que vous essayez de me faire annuler de l’évènement? Mais pourquoi? J’vais pas te frapper je veux juste discuteeyyyy! On peut plus discuter? On se parle on se serre la main et on clos le dossier. Tu viens avec Roger? pic.twitter.com/BwAUHGlvC8 — Booba (@booba) May 5, 2022

Enfin, le Duc s'en est prêt à la dernière sensation du moment, l'émission "Nouvelle École", bientôt diffusée sur Netflix. Il déclare notamment que comme aucun des 3 artistes présents n'est producteur, pour lui, toute cette histoire de découverte de talents est une mascarade. Bref, un Booba en forme en ce vendredi...