Rohff, Lacrim et Kery James réunis sur le projet 100% 94 !

Au début des années 2000, la compétition entre les départements du rap était très vive, on se rappelle notamment du célèbre morceau "Paname All Starz" de Sniper, puis des compilations sorties département par département. Mais l'aspect "représenter son département" a peu à peu disparu. Jusqu'à il ya quelques années, avec la sortie de "93 Empire", puis de "13'Organisé". Depuis, tout le monde essaie de pousser un projet rap avec tous les gros rappeurs de leur coin. Mais celui-ci promet de faire des étincelles : un projet 100% 94 a été annoncé !

Un projet qui va regrouper les plus grosses têtes d'affiche du département, ce qui n'est pas forcément une chose facile, quand on connaît les égo et les embrouilles qu'il y a pu avoir entre certains. Mais visiblement, tout ça c'est du passé et le rap du 94 semble décidé pour marquer l'histoire à nouveau. Le projet s'appelle "94 Val De Rap", il sortira le 10 juin et c'est la structure Cartier Music qui sera derrière, avec comme point d'ancrage la cité Jacques Cartier, un des lieux cultes de l'histoire de la Mafia K'1 Fry.

Le collectif légendaire sera d'ailleurs bien représenté, puisqu'on retrouvera sur la compilation Rohff, Kery James, OGB, AP, Mokobé, Dry, ou encore Demon One. Mais aussi Lacrim, Fresh La Douille, ou Hös Copperfield. Du très gros monde attendu sur le projet donc, on espère que l'engouement sera au rendez-vous, car le 94 est une des plus grandes terres de rap de France, et il a encore des choses à dire !