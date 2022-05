Drake clashé par un troll, il DM sa femme

Il ne fallait pas le chercher.

Le 6 God fait de nouveau parler de lui sur la toile. En tant que fan féru de NBA, il commente régulièrement des matchs de basket, partage son point de vue et se transforme même parfois en troll. Sans réelle méchanceté, il se moque régulièrement de certains joueurs ou certaines équipes comme les Sixers dernièrement.

Cette semaine, le rappeur a pris part à un débat concernant certains joueurs professionnels de basket, qui ont des pères extrêmement investis dans leur carrière. Une position que Drake comprend tout à fait, étant lui-même père d’un jeune garçon, Adonis. Il disait en story Instagram : "Tout ce que tu peux faire c’est être ravi et compétitif et c’est un passage obligé si tu veux qu’il aille loin. Je sais que je serais comme ça, même si mon fils est dans une compétition de Rubik’s cube". Un commentaire qui a fait réagir un bon nombre de personnes. Parmi elles, un troll qui a publié un commentaire faisait allusion aux rumeurs de ghost-writing, qui poursuivent Drake depuis un moment. Il commentait : "Ton fils joue probablement avec des ghost writers".

Il n’en fallait pas moins pour que Drizzy réagisse immédiatement. Une heure après la fameuse réflexion, il a répondu : "Je viens de follow ta copine parce qu’elle est probablement malheureuse et a besoin d’un peu d’excitation dans sa vie". Il l’a dit et il l’a fait ! La femme en question a montré dans sa story que l’un des artistes les plus streamés au monde venait de la suivre sur Instagram. Pire encore (ou mieux encore, suivant son point de vue), Drake lui a envoyé un DM : "Je suis là pour toi Ma". Une situation plutôt surprenante et même très comique. La preuve, le troll en question, c'est-à-dire le mari, a également trouvé la situation extrêmement drôle et l’a partagé sur Instagram :