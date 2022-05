Ninho endeuillé, il reporte sa tournée

Coup dur pour NI...

Chez les rappeurs, c'est souvent quand vous arrivez enfin au sommet de la gloire qu'il vous arrive des trucs vraiment tristes. Comme Eazy E, qui décède en pleine gloire, ou encore Tupac, Biggie, ou Pop Smoke. D'autres ont perdu des proches au moment où ils allaient enfin pouvoir se mettre à célébrer avec eux. Aujourd'hui, c'est Ninho qui se retrouve endeuillé et forcé de reporter sa tournée, qui devait commencer le 3 Mai (aujourd'hui), devant les circonstances.

Selon la presse people, le rappeur vient en effet de perdre son père, Serge Kiambukuta Lenvo Nzobazola, qui est apparemment décédé depuis le 1er Mai à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Le père du rappeur était prof de français mais aussi musicien, membre d'un célèbre orchestre congolais. Le rappeur a pour l'instant préféré ne pas trop communiquer sur le sujet et son compte Insta est d'ailleurs complètement vide. C'est via un communiqué qu'il a appris à ses fans le report de la tournée.

On apprend donc que toutes les dates de début mai ont été reportées, mais pas annulées, et que Ninho reprendra sa tournée en juin. Les nouvelles dates seront connues dans les 48 heures d'après le communiqué, on espère que d'ici là le rappeur aura eu le temps de gérer les problèmes administratifs et de commencer son deuil... On en profite également pour lui apporter toutes nos condoléances dans cette terrible épreuve, et on lui fait confiance pour s'en sortir et revenir encore plus fort.