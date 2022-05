PNL : le communiqué énigmatique pour leur retour !

Les Deux Frères n'ont pas fini de faire le buzz.

PNL continue de rendre fous leurs fans, même en n'ayant sorti aucun projet depuis "Deux Frères" en 2019. D'ailleurs, leur dernier album continue d'accumuler les streams 3 ans après sa sortie et les rappeurs de Corbeil ont toujours autant d'influence dans le game. Ils s'apprêtent à marquer l'histoire une nouvelle fois avec le début de leur tournée qui s'annonce imminent. Une tournée qui a été annoncée il y a extrêmement longtemps, mais qui avait été reportée à cause du CoVid.

Mais à l'heure de faire son grand retour sur scène en France, PNL a dévoilé un communiqué sur Twitter qui ne manquera pas de faire monter encore un peu l'hystérie autour de l'univers du groupe. Dans le communiqué, le groupe déclare : "Le vent est bon. Et la direction que l’on a choisi nous amène à prendre des jolis chemins. Tous très colorés et parfois très sombres. Mais le vent est bon. Et on va profiter du vent tous ensemble. Bonne fête de l’aid à tous, TOUS ! Heureux de vous retrouver pour la première date de notre tournée à Lille".

On a juste pensé à une annonce de retour sur scène pleine d'images un peu spirituelles, comme souvent avec les Deux Frères. Mais les internautes, eux, y ont vu autre chose. Certains voient notamment dans "Le Vent est bon" le titre d'un futur album, ou une phrase qui reviendra désormais souvent dans l'univers PNL. D'autres ont essayé de trouver des significations aux cercles placés dans les coins du communiqué, qui feraient référence aux capsules disposées il y a 3 ans dans les villes de France qui accueilleront leur tournée, ce qui a l'air plausible. Certains ont même essayé de trouver un sens aux traits blancs sur le côté gauche de l'image...

Une chose est sûre, PNL sera de retour sur scène à Lille, le 4 et 5 Mai, et ça c'est déjà une grande nouvelle.