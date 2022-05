Pooh Shiesty dans la sauce même après sa peine !

La justice ne va pas se contenter que de 5 ans

Avec ses connexions et son talent (il est très proche de Gucci Mane et de toute la scène du Sud), on croyait le chemin du succès était déjà tracé pour Pooh Shiesty. Mais le rappeur s'est fait rattraper par la rue, il y a un peu plus d'une semaine. Il était notamment accusé d'être mêlé à plusieurs fusillades et a été condamné à une peine de 5 ans de prison fermes. Comme il a déjà purgé à peu près un an, il devrait ressortir d'ici 3/4 ans, sauf que la justice ne va pas le laisser s'en tirer comme ça...

TMZ a mis la mains sur les exigences émises par la cour de justice qui suivront la sortie de Pooh de sa prison. Les fins de peine sont souvent associées en Amérique à des périodes de probation, c'est un peu ce qui va se passer pour Pooh Shiesty. Il aura interdiction de côtoyer tous les autres suspects dans cette affaire, ainsi que tout autre membre de gang, durant les 3 ans après sa sortie de prison. Il devra également renseigner ses déplacements aux autorités, et devra suivre une cure de désintoxication.

Mais pour l'instant, le fait d'être en prison n'a pas l'air de trop le gêner, puisqu'il a dévoilé ce 29 avril un nouveau projet, "Shiesty Season : Certified", qui est une sorte de réédition / extension de son précédent projet, sorti en 2021. On se demande pendant encore combien de temps il va pouvoir rester derrière les barreaux sans se faire complètement oublier dans le rap game...Mais es labels américains sont vraiment forts quand il s'agit de trouver un moyen de sortir des albums, même pour des rappeurs en prison !