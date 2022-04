A$AP Rocky : nouveau rebondissement dans son affaire de fusillade

L'enquête continue et livre son lot de révélations.

Alors que le couple A$AP Rocky / Rihanna devrait bientôt fêter l'arrivée du bébé le plus surveillé au monde (les deux stars sont guettées comme aucune autre), une nouvelle est venue gâcher la fête : l'arrestation d'A$AP Rocky. Le rappeur a été arrêté à son domicile par les forces de l'ordre pour une affaire de fusillade, dans laquelle il sera impliqué, qui remonte à 2021. Coup dur pour le rappeur et pour sa femme, très enceinte, mais de nouveaux rebondissements ont fini par surgir dans cette affaire.

Certains sont positifs pour A$AP Rocky, d'autres non. Commençons donc déjà par les bonnes nouvelles : lors de son interpellation, la police a fouillé le domicile et trouvé pas mal d'armes. Ils ont donc essayé de relier le rappeur à la fusillade via ces armes, mais après les tests balistiques, ils se sont rendus compte qu'aucune de ces armes n'était impliquée. Mieux, le rappeur avait tous les permis et toutes les autorisations nécessaires pour posséder ces armes chez lui.

Mais mauvaise nouvelle : le LAPD a déclaré qu'ils avaient désormais en leur possession la vidéo des images de la fusillade, qui viendraient apparemment d'une caméra de surveillance. Mais aucune précision pour le moment et le parquet n'a toujours pas décidé de poursuivre A$AP Rocky. On espère que la lumière sera rapidement faite sur cette fusillade, qui n'aura pas fait de mort, même si l'homme ciblé par les tirs a été frôlé par les coups de feu et possiblement blessé à la main.