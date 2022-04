Lil Uzi Vert et A$AP Bari se battent dans un restaurant

La situation était très très tendue.

Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le rap game US ? Si nous sommes habitués aux excentricités de Lil Uzi Vert, de son envie d'acheter une planète à son diamant dans le front, on oublie que c'est un rappeur sujet aux sautes d'humeur et à la violence. Alors quand il a croisé A$AP Bari dans un restaurant new-yorkais, la situation est partie en live et les deux artistes ont failli en venir aux mains.

Les deux rappeurs étaient dans un restaurant de New York, le Lucien. Selon une vidéo virale faisant le tour de TikTok, Lil Uzi Vert a décidé d'organiser une fête dans l'établissement. Il a reconnu Bari, s'est arrêté à sa hauteur et la situation a dégénéré... Dans la "bagarre", Bari a crié : "Alors qu'est-ce qu'on fait ?" ce à quoi Uzi Vert a répondu : "Tais-toi s-lope" tandis que leurs crews respectifs essayaient de les retenir. Grosse ambiance donc...