50 Cent ne croit pas Megan Thee Stallion

Dans un long entretien pour CBS Mornings, Megan Thee Stallion est revenue sur la soirée au cours de laquelle Tory Lanez lui a tiré dessus alors qu'ils sortaient d'une fête. Elle a aussi reconnu que ce dernier lui avait proposé un million de dollars contre son silence. Dans la même interview, la rappeuse de Houston a également expliqué qu'elle n'avait pas de relations amoureuses avec le Canadien. Une théorie à laquelle 50 Cent, troll parmi les trolls, n'adhère pas du tout... Or, comme tout fait d'actualité un peu sulfureux, il avait évidemment son mot à dire...

Contrairement à ce qu'a affirmé Lanez, Megan a démenti avoir eu des relations autres qu'amicales avec lui.

"Nous ne sortions pas ensemble. Nous étions vraiment proches. Nous étions amis. Nous traînions ensemble tous les jours et sa mère est décédée aussi, alors j’ai senti que nous nous rapprochions à cause de cela. Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec Tory”.

Septique, 50 Cent n'y croit pas. Il trouve que l'artiste texane a mis trop de temps à répondre, comme si elle avait besoin de réfléchir à sa réponse.

Dans un tweet, Tory Lanez a lui laissé entendre qu'il avait couché avec Megan Thee Stallion et son amie. Elle y voit une manoeuvre.

Le mogul de la télévision n'est pas le seul à avoir des doutes sur la version donnée par l'interprète de "Plan B" d'autant plus que Lanez n'a pas le droit de s'exprimer dur cette affaire. Megan Thee Stallion a donc subi un véritable déferlement sur les réseaux sociaux auquel elle a répondu dans un tweet effacé depuis. Elle avait écrit :

"Donc, un homme peut me tirer dessus, faire des clips pour me narguer, payer des blogs pour répandre de fausses informations sur ce qui se passe au tribunal, enregistrer des albums studio et faire des morceaux diss… mais quand je parle à Gayle King c'est la goutte qui fait déborder le vase ? FUCK YALL."