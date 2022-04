Booba crée un nouveau compte Instagram

Après de nouvelles sanctions de la plateforme.

Les rapports entre Booba et les réseaux sociaux ont souvent été compliqués ces derniers temps. Le Duc a très vite compris que les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter allaient devenir le centre de la stratégie de communication et de promotion des artistes, il a donc très tôt investi Instagram. Mais assez rapidement, son utilisation de son compte, à base de clashs, d'insultes, de dossiers, de propositions d'octogone et ce genre de choses, a fait qu'il a plusieurs fois été sanctionné par Insta.

GO FOLLOW @ifp92i sur Instagram 🏴‍☠️ pic.twitter.com/V7oPLVzxsH — Booba (@booba) April 22, 2022

Pour cette raison, Booba a rapidement compris qu'il ne pouvait pas se servir que d'un seul compte Instagram pour faire la promotion de son label et de ses artistes, car le compte OKLM est trop souvent suspendu. Du coup, il a diversifié son pôle médiatique en multipliant les comptes, avec certains sur lesquels il parle plus de vêtements / mode par exemple, pour pousser sa marque DCNTD. Cette semaine, après une nouvelle sanction de la part d'Instagram, Booba a créé un nouveau compte, Info Pirates 92i.

Il a fait la promotion de ce nouveau compte Insta via Twitter, on imagine qu'il sera donc rapidement très suivi. Pour l'instant, un seul poste, qui parle du fait que "Ultra" a atteint les 400 000 albums écoulés dans le monde et se rapproche donc du diamant, lui aussi. On imagine que cette page sera dédiée aux infos sur les sorties et les ventes des artistes 92i / 7 Corp et on ne devrait donc pas trop y voir de clashs ou de positions politiques bizarres, comme c'est le cas en ce moment sur OKLM.