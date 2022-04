Megan Thee Stallion lance un diss track contre Tory Lanez : "Plan B"

Megan Thee Stallion n'est pas prête à lâcher l'affaire ou à oublier que Tory Lanez lui a tiré dessus lors d'une funeste soirée de juillet 2020. Blessée aux deux pieds, la rappeuse de Houston a d'abord gardé le silence avant de révéler que c'est le Canadien qui avait appuyé sur la gâchette. Depuis le clash a éclaté entre les deux artistes et la justice s'en est mêlée. Mais Megan a décidé de régler à l'ancienne avec un bon vieux diss track qu'elle vient de mettre en ligne après l'avoir chanté à Coachella, "Plan B".

Sur un sample d'un morceau de Jodeci,"Freek'n You", sorti en 1995 avec la participation du Wu-Tang Clan, Megan Thee Stallion se lâche :

“Dear fuck n-gga/Still can’t believe I used to fuck with ya/Poppin’ Plan Bs ’cause I ain’t plan to be stuck with ya/Bam, I see you still kick’ it with them opp bitches/I’m the only reason your groupie ass got bitches/All them hoes wanna be like me/Bitch, most likely only fuckin’ you to spite me.”