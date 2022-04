Pooh Shiesty condamné à 5 ans de prison

Finalement, il s’en sort bien…

La sentence est tombée pour Pooh Shiesty. Le rappeur a été condamné à 63 mois de prison pour une fusillade survenue en 2020.

Le rappeur de 22 ans faisait la une de l’actualité en 2020. Malheureusement, il n’était pas question de sa musique (même si sa carrière se portait très bien), mais cela faisait suite à son arrestation pour son implication dans une fusillade à Miami. En octobre 2020, une fusillade s'est produite en Floride et le rappeur a été reconnu par les caméras de surveillance. Libéré sous caution, il a de nouveau été arrêté en juin 2020, après une autre fusillade, cette fois-ci dans une boîte de nuit, toujours à Miami.

L’artiste signé sur le label de Gucci Mane s’est retrouvé derrière les barreaux et s’y trouve depuis juin 2021. En tant que récidiviste, Pooh Shiesty risquait donc gros à la vue de tous les chefs d'accusations qui pesaient contre lui. On parle ici de prison à perpétuité. Mais, on peut dire que Lontrell Williams Jr de son vrai nom, a été plutôt malin ( ou bien conseillé par son avocat) puisqu’il a décidé de plaidé coupable pour la charge de complot en vue de posséder des armes à feu en vue d'un crime de violence. Une reconnaissance de culpabilité qui lui permet d’éviter la prison à vie puisqu’il vient d’être condamné à 63 mois de prison, soit environ 5 ans. Le rappeur de Memphis étant déjà en prison depuis bientôt un an, le temps déjà effectué devrait être déduit de la totalité de la sentence. Pooh Shiesty pourrait donc sortir d’ici 3 à 4 ans, si bien entendu, il n’y a de nouveaux rebondissements d’ici là.