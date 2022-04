6ix9ine utilise de la fausse monnaie...

6ix9ine est en train de se prendre à son propre piège. Il y a quelques semaines, il expliquait à la justice qu'il avait "du mal à joindre les deux bouts", mais lors de son retour à la fois musical et sur les réseaux, on a vu une photo de lui avec plus d'un million de dollars en cash dans les mains. Forcément, cela interroge. Alors, avant que la justice ne mette réellement le nez dans ses comptes, le rappeur coloré a préféré désamorcer directement la potentielle bombe lors d'une interview avec TMZ. Il a expliqué au média US qu'il portait des faux billets, des accessoires pour le cinéma...

"Je n'ai pas ce million de dollars pour le moment. C'était un accessoire, de la fausse monnaie. Je n'ai pas cet argent. Je suis un artiste et je parle de ces sujets, je fais du bon travail pour divertir les gens. Vous savez comme les gens qui ont un diplôme en droit, j'ai un diplôme en divertissement..."

Mais même lui se perd dans ses dingueries parce que dans une récente interview dans le podcast "Off The Record" d'Akademiks, il a rappelé qu'il vivait dans une "maison de plusieurs millions de dollars" et conduit des "voitures de plusieurs millions de dollars". La question est : a-t-il tout payé en fausse monnaie ?