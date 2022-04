Mac Miller : son dealer condamné à 11 ans de prison

Il a été reconnu coupable.

L'un des trois dealers inculpés pour l'overdose de fentanyl qui a coûté la vie à Mac Miller a été condamné à 11 ans de prison ce lundi 18 avril. Selon Rolling Stone, Ryan Michael Reavis, 39 ans, a comparu devant un tribunal fédéral de Los Angeles et a admis qu'il était l'intermédiaire qui avait fourni des pilules d'oxycodone contrefaites à un autre revendeur qui, à son tour, les a fourgués au rappeur en septembre 2018. Pour sa défense, il a simplement rappelé qu'il ne savait pas que les pillules contenaient du fentanyl. Ses avocats espéraient une peine de seulement 5 ans tandis que les procureurs demandaient 12,5 ans. Finalement, c'est le juge qui a tranché et l'a condamné 10 ans et 11 mois.

La mère du rappeur décédé, Karen Meyers, a ému le tribunal lors de sa déclaration.

"Ma vie est devenue sombre au moment où Malcolm a quitté ce monde. Malcolm était ma vie, plus qu'un fils. Nous avions un lien profond, spécial et irremplaçable. Nous parlions presque tous les jours de tout – sa vie, ses projets, sa musique, ses rêves […] Il n'aurait jamais pris sciemment une pilule de fentanyl, jamais. Il voulait vivre et était enthousiasmé par l'avenir. Le trou dans mon cœur sera toujours là..."

Juste avant la sentence, Reavis a déclaré qu'il "ignorait" que les pilules fournies avaient entraîné la mort de Miller jusqu'à ce qu'il soit arrêté en Arizona un an plus tard.

"Ce n'est pas seulement une affaire de drogue ordinaire. Quelqu'un est mort et une famille ne récupérera jamais son fils. Ma famille serait anéantie si c'était moi. Ils n'iraient jamais bien, ne s'en remettraient jamais vraiment. Je pense à ça tout le temps. Et je sais que quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'ai de la chance car ma famille est ici et je suis là et je serai à nouveau avec eux. Je me sens mal. Mon point de vue a changé. Mon cœur a changé."

Il a maintenant 11 ans pour y réfléchir encore un peu plus...