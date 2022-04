6ix9ine et Fivio Foreign : le clash prend de l'ampleur

Le ton montre entre les deux New-yorkais.

Depuis qu'il a repris du service, à la fois dans la musique et comme troll du Net, 6ix9ine s'est trouvé un nouvel ennemi en la personne de Fivio Foreign. S'il n'oublie pas Lil Durk ou encore feu King Von, il a une dent contre le drilleur alors que les deux rappeurs revendiquent le titre de "King of New York". Dans une de ces dernières publication, le rappeur coloré s'en prenait frontalement à celui qui vient de sortir son album "B.I.B.L.E" sous une publication d'Akademiks sur les probables chiffres de vente du projet.

"Et c'est toi le roi ? Pas de black list, beaucoup de featurings et tout l'industrie au soutient pour la promotion... Et même Kanye et Nicki t'ont aidé à promouvoir ton album..."

Dans un live sur Instagram, Fivio Foreign lui a répondu sans jamais le cité arguant du fait que ce ne sont pas les chiffres qui désignent le king.

"Si les chiffres ou des choses comme ça désignaient le King of New York, vous savez qui serait le roi de New York ? Hov serait le roi de New York. Des artistes comme Biggie Smalls seraient les rois de New York. Mais devinez quoi ? Les chiffres ne déterminent pas le roi de New York..."

"A manque-t-il réellement de respect ? Tu as été en prison et pourtant tu te moques de ceux qui sont enfermés. Je ne peux même pas critiquer un des potes morts de ce mec, il n'en a pas. Qu'est-ce que je dis à un mec comme lui ?"

Evidemment, 6ix9ine n'attendait que ça et a sauté dans la section des commentaires pour en rajouter une couche.

"Beaucoup de gens ne savent pas que cet homme est un fraudeur de 40 ans. Tu sais qui est Jaydee, c'est tout ce que je dis ……… .. Tu connais l'histoire de ce CET HOMME QUI N'EST PAS WOO..."

Quelque chose nous dit que cette histoire ne fait que commencer....