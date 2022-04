Eminem a refusé de performer au Superbowl sans 50 Cent

La définition de la loyauté.

Le rap game n'est pas qu'une histoire de clashs et de rivalités, et on peut aussi parfois voir de la loyauté et du respect entre des rappeurs qui s'apprécient, même si c'est de plus en plus rare. Si tout est fait pour que ce game ressemble à une compétition, certaines stars ont forgé des liens très forts dans le rap, comme par exemple 50 Cent et Eminem. Il faut dire que le Slim Shady a joué un rôle énorme dans la carrière de 50 Cent, en le connectant avec Dr. Dre notamment. Récemment, on a retrouvé 50 Cent, Dre et Eminem ensemble sur la scène du Superbowl.

Une apparition remarquée et commentée pour les 3 rappeurs. Snoop Dogg, qui était lui aussi de la partie, était cette semaine invité par N.O.R.E. dans son podcast "Drink Champs". On lui a notamment demandé pourquoi Dre avait invité n'avait pas invité The Game, un artiste Aftermath, et Snoop lui a répondu que c'était la décision de Dre et que le show ne durait que 12 minutes, difficile d'inviter beaucoup de monde. C'est alors que N.O.R.E. a livré une petite bombe d'information.

Il a discuté avec Jay-Z, qui était derrière l'idée de ce gros show rap US : "Je devais demande rà Jay-Z "qui a performer pendant le show NFL", et Jay m'a répondu "l'homme blanc a demandé à avoir 50 Cent avec lui". Je lui ai demandé "qui est ce mec blanc ? Jimmy Iovine ?". Et Jay m'a dit "Non, Eminem a directement réclamé 50 Cent et a dit qu'il ne pourrait pas participer au show sans Fifty". Em' a donc imposé la présence de 50 Cent en mettant une grosse pression à l'organisation, et ce comportement a été salué par tout le monde dans le studio. L'amitié entre le Slim Shady et Fifty va apparemment durer encore longtemps !