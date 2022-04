6ix9ine se moque des chiffres de Fivio Foreign

Pas de doute, 6ix9ine est bel et bien de retour. Outre le fait qu'il ait annoncé qu'il allait ressortir des titres voire un projet, il est redevenu le troll insaisissable qu'il a toujours été. Alors que le dernier album de Fivio Foreign, "B.I.B.L.E.", est pourtant un des événements majeurs de ces dernières semaines dans le rap américain, ses projections de vente en premières semaines sont très basses puisqu'elles sont estimées à 29 000 équivalentes ventes, ce que n'a pas manqué de relever Tekashi qui s'en est, évidemment, moqué. Il faut dire que les deux rappeurs new-yorkais ont déjà eu des mots en début de semaine à propos du statut de "roi de New York", chacun revendiquant la couronne.

Si le drilleur devrait rentrer pour la première fois de sa carrière dans le top 10 du Billboard, cela n'impressionne pas du tout l'interprète de "Trollz", le bien-nommé... Alors, le rappeur coloré a commenté une publication sur ces chiffres de son ami Akademiks. Il y écrit :

"Et c'est toi le roi ? Pas de black list, beaucoup de featurings et tout l'industrie au soutient pour la promotion... Et même Kanye et Nicki t'ont aidé à promouvoir ton album..."