Booba attaque à nouveau Vald

Non, il ne l’a pas oublié.

Booba a mis de côté ses autres clashs le temps de s’en prendre à nouveau à Vald et à son père. Le Duc a décidé de ressortir les vieux dossiers.

Alors que l’élection présidentielle bat son plein, Booba a fait son bilan des résultats du premier tour. Toujours très impliqué dans l’actualité politique, il a affiché sur ses réseaux, Valérie Pécresse, Yannick Jadot ou encore Éric Zemmour. Si tout le monde a été moqué par B2O, c’est surtout le polémiste qui en a pris pour son grade. Cependant, ce serait mal connaître le roi de la provoc’ que de penser qu’il en avait pour autant oublier ses autres ennemis. Le Duc s’attaque maintenant à Vald, l’accuse de racisme et l’insulte même de facho.

Booba et Sullyvan étaient en guerre il y a plusieurs semaines de cela et il semblerait que Kopp n’ait toujours pas tourné la page. En même temps, il faut dire qu’on a rarement vu B2O stopper un clash car la personne face à lui en avait décidé ainsi. Ses récentes attaques envers Sinik en sont d’ailleurs la preuve. À travers le compte Instagram OKLM, le rappeur de 45 ans a partagé en story des dossiers sur le V et son père Roger Le Du. Il a ressorti une vieille interview de ce dernier, dans laquelle il s’exprime sur la France et de son amour pour son pays. En donnant l’exemple de l’accès à l’eau potable, le rappeur s’est attiré les foudres de certains internautes et c’est cela que Booba pointe du doigts. Il commente : "Vald Facho dans l’âme tu fais même pas exprès. De la bonne graine de Roger".

Booba a ensuite posté la réponse d’une internaute qui s’est exprimé sur le sujet. Elle disait : "Il n’y a pas d’eau potable en Guadeloupe et pourtant c’est la France bouffon…ah mais oui, il n’y a que des noirs là-bas". Ce à quoi le Duc a répondu : "Vald apparemment, il y a des problèmes d’eau potable en Guadeloupe ! On fait comment ?".

Lui qui l’avait menacé de lui faire une Will Smith, il s’est ensuite attaqué à son père, Roger Le Du. Cette fois-ci, ce n’est pas sur Twitter qu’il a balancé des anciens posts très douteux du père de l’artiste, mais toujours sur Instagram. Accompagné de légendes telles que "On n’en parle à Roger ou pas ?" ou encore "Roger président", Booba a décidé d’appuyer là où ça fait mal.

Serait-ce le début d’un Booba VS Vald 2.0 ?