Booba trolle Zemmour après sa défaite

Et en remet une couche sur Tanguy David et le père de Vald.

Booba aura quand même du mal à faire oublier qu'il a validé une des propositions du candidat Zemmour sur l'école. Mais, comme pour le Duc, la meilleure défense c'est l'attaque, il s'acharne sur le polémiste après sa large défaite aux élections présidentielles où il n'a obtenu que 7% des suffrages. Depuis dimanche, B2O ne cesse de le troller et de son moquer de son faible résultat, lui qui se voyait déjà président de la République. Hier, il l'a mis dans la même case, celles des perdants avec Yannick Jadot et Valérie Pécresse, aujourd'hui, il a simplement posté un tweet sur lequel on voit la photo de l'ancien journaliste avec le titre de Bill Clinton, un artiste africain en fond sonore, "Kiyoki Na Kiyoki" dont le refrain répète sans cesse le mot "éliminé".