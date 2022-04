Travis Scott vient-il de lancer la promotion d'"UTOPIA" ?

La période n'est pas bonne pour Travis Scott. Depuis le drame survenu durant l'Astroworld Festival alors qu'il se produisait sur scène et qui a coûté la vie à 10 personnes, le rappeur texan a dû arrêter son métier et faire profil bas, tenu pour responsable de la catastrophe et victime de la "Cancel Culture". Il a mis à profit cette pause forcée pour mettre sur pied le programme caritatif "Heal"qu'il a lui-même alimenté de cinq millions de dollars pour financer des bourses d'études, des aides pour les jeunes qui souffrent mentalement mais aussi financer des initiatives visant à sécuriser des événements pour éviter une nouvelle tragédie. Musicalement, il n'a rien fait ou rien qu'il n'ait rendu public, mis à part un showcase lors d'une soirée pré-Oscars. L'heure est-elle au grand retour de la Flame ? Et au lancement de son si attendu album, "Utopia" dont l'exploitation avait été totalement arrêtée par ce qui s'est passé à l'Astroworld Festival ? Il n'a rien d'officiel pour le moment mais de panneaux d'affichage avec le mot "Utopia" sont apparus durant le week-end dans les rues de Los Angeles, notamment près de l'endroit où se déroule le festival Coachella. Il n'y a pas de détail non plus dessus mais ils avertissent les fans de rester à l'affût. "Pssst...", "Mauvais chemin", "Vous cherchez UTOPIA ?" Voilà ce que l'on peut y lire.

Travis Scott UTOPIA Billboards spotted in California! pic.twitter.com/TBj6QsVG73 — SAINT (@saint) April 10, 2022

Est-ce un pied de nez aux organisateurs de Coachella qui ont annulé la participation du rappeur après Astrowolrd ? Kanye West, s'il était monté sur scène, avait annoncé son intention de venir avec Travis Scott. Ce qui semble certain, c'est que la sortie d'"UTOPIA" a l'air en marche. Enfin, on le sait, dans le rap, rien n'est vraiment certain. Attendons d'en savoir un peu plus avant de nous réjouir...