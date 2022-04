Kanye West cherche un centre de traitement comportemental pour se soigner

La route s'annonce longue, mais ça en vaut la peine.

Tout le monde a beaucoup rigolé avec Kanye West ces dernières années. Des rires qui faisaient parfois place au malaise, quand Yeezy allait trop loin. Il faut dire que toute l'actualité et le buzz qui entourent le rappeur font un peu rire. Mais les troubles comportementaux du rappeur sautent aux yeux de manière évidente, depuis plusieurs années. Ca l'a parfois mis en danger, lui ou sa famille proche. Quand on a donc appris qu'il cherchait à se faire soigner, on était donc un peu soulagés.

Il y a quelques semaines, l'information selon laquelle Ye chercherait un institut pour soigner ses troubles du comportement et être plus performant dans son rôle de père avait fuité, avant d'être démentie. Mais cette fois, les infos publiées par Page Six viennent carrément d'un proche de Kanye. Il déclare que la star cherche un centre de traitement comportemental qui l'aidera "à devenir un meilleur humain et un meilleur père". Un programme alléchant, on espère que ça va fonctionner et on lui souhaite de tout coeur.

Car la manière dont il harcelait son ex-femme en impliquant les enfants ne pouvait que mal se terminer, et on espère vraiment que Kanye West va pouvoir faire le point et nous revenir plus fort et plus génial qu'avant. Mais selon la source proche du rappeur, il n'a toujours pas trouvé l'établissement idéal, lui qui veut protéger sa vie privée pendant la durée de sa cure. Officiellement, le clan Kanye nie toute volonté de se faire soigner, mais annonce qu'il veut créer un environnement plus sain pour ses enfants, en dialoguant avec Kim K.

YE is on a Island relaxing clear’n his mind & healing from all the stress of Society.. He appreciates the support for the Album & the response 🤞🏾 — Fivio Foreign (@FivioForeign) April 8, 2022

Fivio Foreign, proche de Ye, a lu déclaré que Kanye était actuellement sur une île pour purifier son esprit et se soigner de tout le stress infligé par la société. On espère que ça va fonctionner !