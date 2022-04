The Game insiste sur 50 Cent

The Game ne lâchera pas l'affaire cette fois.

Depuis sa non-participation au concert de la mi-temps du SuperBowl 2022, qui a eu lieu à Los Angeles, The Game est vraiment très énervé. Il l'est d'autant plus que son ex-boss devenu rival, 50 Cent, a lui été invité à jouer sur scène par la bande de Dre. Depuis, The Game est rentré en guerre contre presque tout le monde : il s'est mis à clasher Dr. Dre, il a même annoncé un diss track contre Eminem, mais surtout, il a ressorti l'artillerie lourde contre Fifty. Désormais, la guerre froide entre les deux est bien réelle et les insultes continuent de pleuvoir.

Invité par Fat Joe lors d'un live Instagram, The Game s'est expliqué en rejetant la thèse selon laquelle 50 Cent l'aurait fait rentrer dans le rap game : "beaucoup de gens me disent : 'mec, 50 Cent t'as mis dans le truc'. Non, 50 Cent ne m'a pas fait rentrer. Les gens ne comprennent pas ça. A cette époque, à L.A., j'étais le mec dont tout le monde parlait. C'est pour ça que Jimmy Iovine m'a pris et a dit à 50 Cent de me faire rentrer dans le G-Unit. Et 50 a accepté parce que mon nom résonnait déjà dans le monde du hip-hop", a déclaré le rappeur.

Il termine en disant : "Je ne dis pas qu'Aftermath et Dre et 50 n'ont pas aidé, car c'est mon histoire. Mais si j'avais signé chez Terror Squad, je serai resté The Game". Il déclare également n'avoir jamais été proche d'aucun des membres du G-Unit, et qu'ils n'avaient aucune relation amicale en dehors du taff. Ca avait l'air important pour The Game de rétablir sa vérité ! D'autant que 50 Cent n'aura fait émerger quasiment aucun talent de sa structure G-Unit, et il est le seul membre de son label à avoir connu un véritable succès en y étant signé.