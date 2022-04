21 Savage : ses problèmes avec l’immigration sont loin d’être terminés

Il pourrait être renvoyé en Angleterre.

Les services du Contrôle de l’Immigration et des Douanes (ICE) aux États-Unis, n’ont toujours pas statué sur le cas de 21 Savage. En cause ? Une affaire pénale actuellement en cours, contre le rappeur.

21 Savage a toujours été très actif au niveau musical. Considéré par beaucoup comme un des meilleurs artistes de sa génération, le rappeur de 29 ans enchaîne les singles et les collaborations, comme celle avec Latto sur le titre "Wheelie". Il fait également partie de la line-up du Festival Coachella avec d’autres grands artistes comme The Weeknd, parmi les têtes d’affiche. Si de ce côté-là tout va bien, les choses sont beaucoup plus complexes dans le domaine privé.

En 2019, Shéyaa Bin Abraham-Joseph de son vrai nom s’était fait arrêter par le ICE car son visa n’était plus valable depuis 2005. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, même si l’artiste a vécu la majeure partie de sa vie en Amérique, il est en réalité Anglais. Trois ans plus tard, il semblerait que son dossier n’ait toujours pas avancé. En effet, son affaire en est au point mort, à cause des charges qui pèsent contre lui. Lors de son arrestation en 2019, une arme chargée et une bouteille de Lean aurait été retrouvée dans son véhicule. Des faits qui ont conduit 21 Savage à se rendre de lui-même chez le shérif de Dekalb en Georgie, pour une nouvelle interpellation en septembre 2021.

Le cas de l’interprète de "Don’t play that" est donc assez délicat. Les charges pesant contre lui ralentissent, en effet, son dossier à l’immigration. Tant qu’une affaire ne sera pas réglée, l’autre ne pourra pas avancer. Surtout, s’il est déclaré coupable, il pourrait être expulsé des États-Unis avec en plus une interdiction de mettre un pied sur le territoire pendant dix ans. Une décision qui impacterait forcément sa carrière. Si son avocat parle d’un acharnement des services de l’immigration, seul l’avenir nous en dira plus sur le sort que la justice va réserver à 21 Savage.