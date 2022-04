YNW Melly : sa mère répond à ses accusations

Hier on apprenait avec stupeur que YWN Melly s'était fendu d'un coup de téléphone pour remettre les choses en place et conforter son manager qui n'aurait pas, selon lui, floué ni sa mère ni son frère. Il a aussi totalement démonté sa génitrice la traitant de menteuse à plusieurs reprises. Celle-ci s'est sentie obligée de lui répondre. Elle a donc écrit un long message sur Instagram.

"Pensez ce que vous voulez de moi, mais j'aime mon fils. Assurez-vous qu'il garde de l'argent sur ses livres de comptes et qu'il soit bien. Je n'ai jamais manqué une audience en trois ans sauf quand j'ai attrapé Covid de l'hôpital 2X parce que je suis infirmière et que j'ai arrêté de travailler le mois dernier. J'aime Jamell quoi qu'il arrive, mais j'ai le coeur brisé. Rien ne peut changer le fait que je suis au premier rang pour voir mon fils se battre pour sa vie. Alors oui, je suis une mère célibataire, je suis angoissée et stressée, je pleure presque tous les jours et je ne mange pas. Je déteste les trucs sur Internet, ça me donne envie de tout abandonner Je n'ai jamais demandé à être en vie mais j'ai de la chance d'être ici. Tous ceux qui me connaissent savent que je donne de l'amour à tout le monde. Je serai toujours là pour Jamell, je suis sa mère et je l'aime."