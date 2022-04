Mokobé malade, il a échappé à la mort

Mokobé, a livré un message très touchant à ses fans. Il y explique avoir contracté le paludisme lors d’un voyage et avoir été dans le coma quelque temps.

Le rappeur de 45 ans est généralement très présent sur les réseaux sociaux. Que soit via sa musique, son engagement, ou pour commenter des faits d’actualité, il a toujours été très actif. C’est pourquoi, son absence des réseaux depuis quelques semaines a été remarquée par sa communauté. Alors que de nombreux internautes s’interrogeaient encore, le membre du 113 a fait une déclaration sur Instagram le lundi 4 avril.

L’interprète de "Sons of Africa" est en réalité tombé gravement malade. Lors d’un voyage en Côte d’Ivoire fin décembre, il a été touché par une forme sévère du palu, le neuropaludisme. Une maladie qui a attaqué son corps tout comme son cerveau et qu’il l’a conduit dans le coma. Alors même que le rappeur prépare son prochain album, il a dû être hospitalisé à Abidjan, avant d’être rapatrié en urgence en France par avion médicalisé. C’est d’ailleurs lors de son rapatriement que son état a empiré, le plongeant dans un coma. Il explique :

"J’étais complètement inconscient puis rapatrié d’urgence en avion médicalisé à Paris à l’hôpital Necker, mais en plein vol ils ont dû m’intuber et je me suis retrouvé dans le coma. Dieu merci grâce aux prières et soutien de ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, entourage, ami(es), cousins, cousines j’ai repris conscience et j’ai été magnifiquement soigné".