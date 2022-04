YNW Melly accuse sa mère d'être une menteuse

Le rappeur se débat dans trop de problèmes...

Alors que son procès ne va pas tarder à débuter (rappelons qu'il risque la peine de mort), YNW Melly a pris le temps de passé un bref coup de téléphone pour remettre certaines pendules à l'heure après qu'un nommé JGreen ait accusé son manager, 100K Track, de devoir de l'argent à sa mère et à son frère dans le cadre d'un podcast, "No Jumper" d'Adam22. Melly a donc tenu a répondre à ces accusations et il a, en toute détente, accusé sa mère de mensonge.

"Ma maman ment, ma maman a des problèmes d'anxiété. Elle pense de cette manière parce qu'elle a l'impression que mon frère est censé être plus grand ou peu importe. Personne ne s'oppose à mon frère sans argent. Si Track b*ise mon frère pour de l'argent, cela signifie que je b*ise mon frère pour de l'argent et je ne ferais jamais ça à mon petit frère. Ma maman trébuche, se plaint et ment. Elle ment depuis un moment maintenant."

Melly a poursuivi en disant que Track faisait tourner l'entreprise pendant qu'il était en prison et qu'il attendait son procès pour double meurtre. Il a même affirmé que c'était la seule personne sur laquelle il pouvait vraiment compter parce qu'il ne pouvait pas vraiment le faire avec sa mère. Il a ajouté que le comportement de Green était tout à fait "hors de propos".