Booba : que se passe-t-il avec Eric Zemmour ?

Depuis le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2022, le rap français se faisait plutôt discret sur le sujet. Plus forcément très impliqué dans la politique, dont il a toujours été exclu, le rap game avait semble-t-il un peu abandonné l'idée du message politique, en tout cas sous cette forme. Sauf Booba, qui mettait un point d'honneur à tacler et insulter copieusement Eric Zemmour, le candidat aux idées d'extrême droite et aux propos racistes, condamné à de multiples reprises pour appel à la haine.

NON À L’ENDOCTRINEMENT DES ENFANTS. BRAVO MONSIEUR ZEMMOUR POUR CETTE INTERVENTION. JE SUIS OBLIGÉ DE SALUER CE DISCOURS. CE SUJET EST BIEN TROP IMPORTANT. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/IiyYXNp1i0 — Booba (@booba) April 2, 2022

On se demande donc un peu ce qui s'est passé pour que le Duc se mette subitement à valider les propos de Zemmour d'un seul coup. Le 2 Avril, Booba a en effet relayé les propos du polémiste candidat à l'élection, en déclarant : "Non à l'endoctrinement des enfants, bravo monsieur Zemmour pour cette intervention, je suis obligé de valider ce discours, ce sujet est bien trop important". Quel est le fameux sujet qui peut donc mettre d'accord deux personnes qui étaient jusqu'ici totalement en désaccord ?

Il s'agit évidemment de la fameuse propagande envers les enfants à l'école. Avec en premier lieu, la soi-disant "propagande LGBT" envers les enfants, que Zemmour met d'ailleurs au même plan que les "associations anti-racistes" (Assa Traoré, Lillian Thuram sont aussi directement cités par le polémiste) qui feraient eux aussi de la propagande dans les écoles. Le candidat accuse ces associations d'endoctriner les enfants, et appelle donc à lutter contre ces propagandes, propos validés par le Duc.

On s'étonne un peu que la seule voix du rap qui s'élevait contre Zemmour retourne si rapidement sa veste, car Booba était véritablement le seul rappeur qui mettait le candidat d'extrême droite devant ses contradictions. Mais à une semaine de l'élection, les deux semblent s'être trouvé des points communs, peut-être qu'on peut imaginer un futur dans lequel Booba et Zemmour deviennent potes ! Quant à nous, on est assez surpris, on s'attendait même à une sorte de poisson d'avril en retard, et on est très déçus de voir qu'après l'avoir défoncé, Booba retourne sa veste en prenant les patins d'Eric Zemmour. Comme quoi, le rap game est plein de surprises... Et visiblement, on n'est pas les seuls à être surpris par cette actualité si on en juge par le nombre d'articles dans la presse généraliste sur ce sujet. La science du buzz, encore un point commun entre le candidat et Kopp.