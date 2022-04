Rick Ross évoque son passé de maton

Ce n'est pas un sujet dont il parle si facilement car il sait que beaucoup (notamment 50 Cent) ont essayé de s'en servir pour nuire à sa crédibilité de rappeur. Avant que cela ne soit rendu public, il avait même passé sous silence cet aspect de sa vie : à un moment, dans son parcours, Rick Rossa a été agent de correction en Floride.

Chose rare, il a reparlé de cette période lors de son passage dans le podcast "Full Send" et a abordé le sujet de manière franche. Il a notamment expliqué pourquoi il avait été licencié.

"Je devais avoir une vingtaine d'année. Je n'ai pas vraiment réussi à me faire à la prison. Parce que tu dois suivre une formation et tout ça et je n'ai pas fait longtemps. J'ai peut-être tenu quatre mois et ils m'ont dit que j'étais toujours en retard."